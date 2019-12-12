В первом поединке Кубка Первого канала сборная России проиграла команде Швеции (3:4). Автором первой шайбы у россиян стал нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв, отметивший таким способом возвращение в национальную команду после годичного перерыва. После окончания встречи центрфорвард ответил на несколько вопросов журналистов, в том числе, корреспондента NEWS.ru.

— Примите поздравления с первой после возвращения в национальную сборную заброшенной шайбой! Расскажите, как всё сложилось в этом эпизоде.

— Получилось так, что партнёры по звену уже поменялись, а я задержался на льду. Кузя (Андрей Кузьменко. — NEWS.ru) отдал передачу, и мне удалось забить. Но вообще сегодня у нас было достаточно моментов — нужно просто больше забивать.

— В эпизод с вашим голом едва не вмешался одноклубник Андрей Миронов, в коньки которого могла попасть шайба — и тогда взятия ворот могло не быть...

— У нас с Андреем взаимопонимание такое, что он всё почувствовал и пропустил шайбу на меня.

— А другому партнёру по «Динамо» — шведскому нападающему Андре Петерссону — высказали за то, что он открыл счёт, забив в наши ворота?

— А что высказывать — он молодец, своё дело делает. Андре и за «Динамо» здорово играет, и за свою сборную тоже. Это его работа.

— Почему в первой половине встречи нашей сборной никак не удавалось нащупать свою игру, и шведы выглядели активнее и эффективнее?

— Много зрителей пришло на эту игру, и все ребята, было заметно, немножко волновались. Позже этот мандраж прошёл, и второй период мы провели уже гораздо лучше. В заключительной двадцатиминутке могли и сравнять счёт, но пропустили четвёртую шайбу. Проиграли — что тут говорить, какие могут быть оправдания? Плохо сыграли.

— Насколько удалось сыграться, найти взаимопонимание с игроками ЦСКА Кириллом Капризовым и Михаилом Григоренко, с которыми тренеры поставили вас в первом звене?

— Ребята профессионалы, мастера, с ними приятно играть. У нас в принципе вся команда здорово играет, думаю, проблем не будет, кого бы с кем в тройке не поставили. Проблема только в том, что слишком мало тренировок мы провели вместе, чтобы почувствовать друг друга. А когда тебя ставят в звено к таким мастерам, как Капризов и Григоренко, нужно только чуть добавить чего-то своего.

— Наверное, в итоге получился не тот результат, на который рассчитывали игроки и тренеры сборной и которого ждала многочисленная публика на трибунах?

— Конечно, результат отрицательный, никто нас за него хвалить не будет. Поэтому все понимают, что нужно следующую игру начинать значительно лучше. И добиваться победы.

Сорокин: шведы забили хорошие голы, в них сложно винить вратаря

24-летнему вратарю столичных «армейцев» Илье Сорокину пришлось вступать в игру в самом начале второго периода поединка со шведами в рамках Кубка Первого канала — сразу после третьей заброшенной соперниками шайбой. Сменив питерского «армейца» Александра Самонова, Сорокин до 53-й минуты удерживал свои ворота на замке и помог нашей сборной до финальной сирены надеяться на положительный результат. Однако матч закончился победой скандинавов (4:3), а Илья ответил на вопросы корреспондента NEWS.ru.

— Тяжело было входить в такую игру, да ещё и при счёте 0:3?

— Достаточно тяжело. Главная проблема была в том, что мало было бросков по моим воротам. Ты стоишь, стараешься включиться по полной, но когда тебе всего четыре раза бросают, сложно сохранять концентрацию. Но что есть, то есть. Отмечу, что хорошо сыграл Ларс (Юханссон, вратарь сборной Швеции и партнёр Сорокина по ЦСКА. — NEWS.ru), поздравляю его с победой, молодец!

— Как со стороны смотрелись эпизоды, в которых шведы забили первые три шайбы? Может быть, заметили ошибки, допущенные вашим коллегой Александром Самоновым?

— Это были очень сложные шайбы. Игроки шведской сборной очень хорошо и точно попали: две шайбы влетели под планку, ещё одна — от штанги в верхний угол над ловушкой вратаря. Хорошие голы, голкипера здесь сложно винить.

— Почему начало встречи получилось таким обескураживающим: шведы уже к середине первого периода забросили две шайбы?

— Трудно сказать... Для нас хорошо, что потом собрались и уже по ходу второго периода стали играть совсем в другой хоккей. Очевидно, что если бы так начали играть с самых первых минут встречи, всё было бы хорошо.

— Что говорили команде тренеры после первого периода, проигранного со счётом 0:2? На что обращали внимание?

— Я в такие моменты слишком погружён в себя, в свои мысли, поэтому не особо слушаю и не запоминаю, что говорится в раздевалке.

— В составе нынешней шведской сборной не так много игроков из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), против многих представителей «Тре Крунур» вы играли впервые. Какое впечатление произвел соперник?

— Хорошая команда, которая умеет реализовывать свои шансы. У шведов их было не так много, но почти все были использованы.