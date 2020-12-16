Россия по буллитам обыграла Швецию в матче Кубка Первого канала

https://static.news.ru/photo/1c7fc7d2-409c-11eb-b77c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сборная России одержала победу над командой Швеции в матче Кубка Первого канала. Россияне обыграли шведов в серии буллитов со счётом 4:3.

Основное время встречи завершилось вничью со счётом 3:3. В составе шведской сборной отличились Понтус Оберг на 25-й минуте, Андре Петерссон на 47-й и Эмиль Ларссон на 56-й. За российскую команду шайбы забили Андрей Кузьменко (35), Никита Сошников (47) и Вадим Шипачёв (51).

В овертайме ни одна из команд не смогла отличиться. В серии буллитов сильнее оказались российские хоккеисты.

Ранее NEWS.ru писал, что в Федерации хоккея России (ФХР) заявили, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) Лозанны не приведёт к отмене чемпионата мира по хоккею в Санкт-Петербурге, намеченного на 2023 год.

В ФХР сообщили, что решение CAS было изучено и никаких препятствий для проведения турнира в Петербурге в вердикте суда обнаружено не было. Также в федерации отметили, что российские хоккеисты смогут выступить на ближайших крупных турнирах.