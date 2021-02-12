Россия обыграла Швецию в серии буллитов на третьем этапе Еврохоккейтура

https://static.news.ru/photo/e94d36be-6e28-11eb-a08f-96000091f725_660.jpg Фото: Anders Bjuro/Tt

Сборная России в серии буллитов обыграла команду Швеции в матче третьего этапа Евротура — Шведских хоккейных играх (2:1 Б).

Шведы открыли счёт на 27-й минуте, отличился Эмиль Петтерсон. На 38-й минуте Данила Моисеев сравнял счёт. В основное время и в овертайме заброшенных шайб больше не было. В серии буллитов единственная успешная попытка удалась Владимиру Бутузову.

В другом матче 13 февраля сборная Финляндии одолела соперников из Чехии, в этой игре победителя также выявила серия буллитов (3:2 Б).

Российская сборная после двух игр занимает первое место в турнирной таблице Шведских хоккейных игр, набрав пять очков. Шведы идут вторыми с тремя очками, финны и чехи набрали по два очка. В заключительном туре россияне встретятся с командой Чехии, Швеция сыграет с Финляндией.

В общем зачёте Еврохоккейтура сборная РФ лидирует с подавляющим преимуществом. Команда набрала 21 очко после восьми игр, у идущих вторыми чехов в активе только 11 очков. Швеция и Финляндия набрали по восемь очков.

Ранее стало известно расписание матчей сборной РФ на чемпионате мира по хоккею 2021 года. Как передавал NEWS.ru, российская национальная команда начнёт турнир встречей со сборной Чехии 21 мая.