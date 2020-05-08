Российскую тройку нападения признали лучшей в истории «Детройт Ред Уингз»

Американская телекомпания ESPN выбрала лучшие тройки нападения в истории каждого клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российское трио в составе Сергея Фёдорова, Игоря Ларионова и Вячеслава Козлова вошло в рейтинг как лучшее атакующее звено всех времён в «Детройт Ред Уингз».
Топ ESPN
Российские хоккеисты вошли в состав лучших в истории троек и в других клубах. Так, Александр Овечкин и Александр Сёмин попали в топ от «Вашингтон Кэпиталз». Третьим нападающим в их звене является швед Николас Бэкстрём. Александр Могильный стал членом лучшей тройки сразу в двух командах — «Торонто Мэйпл Ливз» и «Баффало Сэйбрз».
Как ранее писал NEWS.ru, голкипер Илья Брызгалов возглавил рейтинг самых неординарных россиян в НХЛ.
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