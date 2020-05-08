Российскую тройку нападения признали лучшей в истории «Детройт Ред Уингз»

https://static.news.ru/photo/730bd9ba-920f-11ea-b764-fa163e074e61_660.jpg Игорь Ларионов Фото: thestar.com

Американская телекомпания ESPN выбрала лучшие тройки нападения в истории каждого клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российское трио в составе Сергея Фёдорова, Игоря Ларионова и Вячеслава Козлова вошло в рейтинг как лучшее атакующее звено всех времён в «Детройт Ред Уингз».

Топ ESPN опубликован на сайте телекомпании. Фёдоров, Ларионов и Козлов выступали за «Детройт» с 1995 по 2001 год. За это время команда дважды (в 1997 и 1998 годах) брала главный трофей НХЛ — Кубок Стэнли. ESPN сравнил игру российской тройки с музыкальной симфонией.

Российские хоккеисты вошли в состав лучших в истории троек и в других клубах. Так, Александр Овечкин и Александр Сёмин попали в топ от «Вашингтон Кэпиталз». Третьим нападающим в их звене является швед Николас Бэкстрём. Александр Могильный стал членом лучшей тройки сразу в двух командах — «Торонто Мэйпл Ливз» и «Баффало Сэйбрз».

Как ранее писал NEWS.ru, голкипер Илья Брызгалов возглавил рейтинг самых неординарных россиян в НХЛ.