Российского хоккеиста отстранили от участия во всех турнирах IIHF IIHF: российский вратарь Иван Федотов отстранен от всех турниров на три года

Фото: Daniel Felipe Kutepov/Global Look Press

Российского голкипера Ивана Федотова отстранили от всех соревнований под эгидой Международной федерации хоккея, говорится на официальном сайте IIHF. По имеющейся информации, запрет будет действовать три года.

В связи с нарушением правил трансфера, дисциплинарный совет IIHF принял решение о трехлетнем отстранении Ивана Федотова от участия во всех соревнованиях организации, в том числе Олимпийских играх, — следует из текста.

Федерация также запретила спортсмену выступать на клубных турнирах организаций — членов IIHF. Ограничение будет действовать в течение полугода после возвращения из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за игнорирование первоначальной четырехмесячной дисквалификации.

Ранее совет Международной федерации хоккея не допустил сборную России до участия в соревнованиях под эгидой организации в сезоне-2024/25. Решение было принято по соображениям безопасности, обратили внимание в пресс-службе. В феврале бывшие и действующие игроки молодежной сборной России направили в IIHF письмо с требованием допустить команду к чемпионату мира по хоккею.

Президент организации Люк Тардиф отреагировал на обращение заявлением, что российским спортсменам следует соблюдать правила федерации. РФ проявляет неуважение к IIHF и санкциям дисциплинарного совета, констатировал он.