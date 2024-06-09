Российский вратарь оформил шатаут и помог победить «Флориде» в Кубке Стэнли «Сухарь» Бобровского помог «Флориде» обыграть «Эдмонтон» в финале Кубка Стэнли

Фото: Chris O'Meara/ AP/TASS

Сергей Бобровский

Хоккейная команда «Флорида Пантерз» одержала победу над «Эдмонтон Ойлерз» в первом матче финальной серии Кубка Стэнли — 2024. Встреча, которая проходила в городе Санрайз в штате Флорида, завершилась со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0). Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский в ходе игры оформил третий в карьере шатаут («сухарь»).

Так, Бобровский отбил все 32 броска и оформил свой третий в карьере шатаут в плей-офф НХЛ. 35-летний голкипер также одержал 42-ю победу в своей карьере в матчах плей-офф НХЛ. По этому показателю он догнал Евгения Набокова и разделил с ним второе место среди всех российских вратарей в истории.

Ранее сообщалось, что капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признался, что предпочел бы выиграть еще один Кубок Стэнли. Выбор стоял между победой и преодолением снайперского рекорда Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» идет на втором месте в списке лучших снайперов в истории НХЛ. За свою карьеру 38-летний россиянин забил 853 шайбы в регулярных чемпионатах. Рекордсмен Уэйн Гретцки в свою очередь может похвастаться 894 шайбами.

До этого форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид назвал Александра Овечкина величайшим бомбардиром его поколения. По его словам, у российского спортсмена есть шанс побить рекорд Уэйна Гретцки.