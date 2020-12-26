Российский тренер остался недоволен молодёжкой против США в конце игры МЧМ

https://static.news.ru/photo/30c1d94a-4765-11eb-906b-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/fhr

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин прокомментировал победу сборной России по хоккею над национальной командой США в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира со счётом 5:3.

Последние годы очень сложно играем с американцами, а эта победа — дополнительный импульс и заряд положительных эмоций. Провели хорошую игру, но были отрезки, которые надо улучшать — особенно последние 10 минут. Это была нервозная концовка. Уверен, Ларионов проведёт беседу с ребятами, — сказал Канарейкин корреспонденту NEWS.ru.

Он отметил, что первая игра является втягивающей, она важна, раскрывает турнир чисто в психологическом плане.

Зная, что последнее время мы 10 лет не выигрывали молодёжные чемпионаты, — с нашими традициями это является проблемой для России. А данная победа может вселить в ребят необходимую уверенность, — добавил он.

В следующем матче на чемпионате мира дружина Игоря Ларионова сыграет с командой Чехии. Молодёжный чемпионат мира по хоккею проходит в канадском Эдмонтоне с 25 декабря 2020-го по 5 января 2021 года.

Как сообщал NEWS.ru, российские хоккеисты из национальной молодёжной команды ранее не смогли в назначенное время вылететь в канадский Эдмонтон, где 25 декабря начнётся чемпионат мира.