Российский тренер назвал ключевые проблемы «молодёжки» после матча с Чехией

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Заслуженный тренер России по хоккею Фёдор Канарейкин считает, что поражение сборной России против национальной команды Чехии (0:2) во втором матче группового этапа молодёжного чемпионата мира сыграет команде Игоря Ларионова на руку.

Очень грамотно и правильно сыграл противник против нашей сборной, выбрав правильную тактику. Уже второй молодёжный чемпионат подряд чехи обыгрывают наших ребят. Понятно, что поражение неприятное, но, наверное, будем смотреть в перспективе турнира — чем раньше тренерский штаб увидит, что необходимо улучшать, тем лучше для коллектива, — сказал Канарейкин корреспонденту NEWS.ru.

По его мнению, есть три компонента, в которых команда Ларионова оказалась бессильна.

Во-первых, негоже на ноль играть в атаке — недоработали этот компонент. Во-вторых, не доставляли шайбу на пятак, соперник нас просто не подпускал к себе. В-третьих, большинство было беззубое, что, конечно, отразилось на итоге, — уверен он.

Тем не менее Канарейкин уверен, что Ларионов и тренерский штаб найдут пути решения.

Это поражение может только сыграть на руку в дальнейшем развитии по турниру и дать понять, что необходимо работать в каждой игре. Мы много лестного наговорили об этой сборной, но, что греха таить, ребята заслужили подобных слов своей игрой на том же Кубке Карьяла, — добавил он.

Он отметил, что по потенциалу россияне сильнее чехов, но чтобы добиться успеха, необходимо организовать во всех направлениях: тактике, психологическом отношении, самоотдаче — и подойти к решающим играм во всеоружии.

В первом матче МЧМ сборная России одолела команду США со счётом 5:3, ведя в счёте 4:1.