Российский хоккеист «Вашингтона» попал в программу помощи игрокам НХЛ Хоккеист Кузнецов пройдет программу помощи игрокам НХЛ

Фото: Mark Goldman/Icon Sportswire via Global Look Press

Евгений Кузнецов

Российский хоккеист, нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов пройдет программу помощи игрокам Национальной хоккейной лиги, сообщили в пресс-службе НХЛ. Там отметили, что спортсмен сможет вернуться в клуб, когда администраторы позволят ему участвовать в играх.

Национальная хоккейная лига и Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги объявили сегодня, что нападающий Евгений Кузнецов из «Вашингтон Кэпиталз» будет недоступен для своего клуба на неопределенный период, пока он будет получать помощь в рамках Программы помощи игрокам NHLPA и НХЛ. По условиям совместной программы он вернется в Клуб, когда администраторы программы разрешат ему участвовать в соревнованиях на льду, — говорится в сообщении.

В рамках программы оказывается психологическая поддержка спортсменам, которые столкнулись с проблемами, в частности с алкоголем, наркотиками и азартными играми. Кузнецов выступает за «Вашингтон» с 2014 года. В 2018 году вместе с командой он выиграл Кубок Стэнли.

Ранее российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин неожиданно выбыл из соревнований на неопределенный срок. Хоккеист также стал участником программы помощи игрокам НХЛ. СМИ писали, что у спортсмена могут быть проблемы с алкоголем.