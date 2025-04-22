Россиянин из «Вашингтона» лишился зубов во время матча НХЛ Защитник «Вашингтона» Алексеев лишился нескольких зубов в плей-офф НХЛ

Фото: AP/TASS

Чемпионат НХЛ: «Вашингтон Кэпиталз» — «Монреаль Канадиенс»

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Александр Алексеев получил серьезную травму в матче первого раунда плей-офф НХЛ, сообщает RMNB. Российский хоккеист столкнулся с форвардом «Монреаль Канадиенс» Джейком Эвансом и лишился нескольких зубов.

Инцидент произошел в третьем периоде: во время борьбы за шайбу клюшка Эванса попала Алексееву в лицо. Несмотря на травму, россиянин пропустил лишь концовку периода и мужественно вернулся на лед в овертайме, где «Вашингтон» одержал победу со счетом 3:2.

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери подтвердил информацию об инциденте. По его словам, игроку потребуется сложное стоматологическое лечение.

Ему предстоит серьезная медицинская помощь, — сказал наставник команды.

Тем временем российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин набрал три очка в игре с «Монреалем» и впервые забросил шайбу в овертайме в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Успешный бросок состоялся в первом раунде первой игры против «Монреаль Канадиенс» на 19-й минуте встречи и стал для Овечкина первым в этой серии.

До этого Овечкин заявил, что пять игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в будущем смогут побить его рекорд по числу заброшенных шайб. По мнению спортсмена, самыми перспективными игроками в лиге остаются Никита Кучеров, Леон Драйзайтль, Натан Маккиннон, Коннор Макдэвид и Остон Мэттьюс.