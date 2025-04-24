Российский хоккеист раскрыл истинное отношение к Гашеку в США Хоккеист Бердников заявил, что в США не воспринимают всерьез высказывания Гашека

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Доминик Гашек

Бывший хоккеист КХЛ Вадим Бердников в беседе с «РБ Спорт» прокомментировал отношение в США к высказываниям экс-вратаря Доминика Гашека в адрес российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. По его словам, в Северной Америке никто не воспринимает всерьез Гашека.

Не слышал, чтобы вообще кто-то обращал внимание на его высказывания. Иногда только в соцсетях попадаются его комментарии. Мне кажется, в Северной Америке его никто не воспринимает серьезно, — поделился спортсмен.

Бердников отметил, что в США смотрят на другие качества.

Ранее бывший генеральный менеджер хоккейного «Спартака» Андрей Яковенко, когда-то игравший в чемпионате Чехии, заявил, что критикующего Россию экс-вратаря Доминика Гашека на родине считают ненормальным. Он отметил, что никто не может объяснить перемену, произошедшую с легендой НХЛ и КХЛ.