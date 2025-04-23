Российский хоккеист провел худший матч в плей-офф НХЛ за всю карьеру Голкипер «Тампы» Василевский пропустил шесть шайб в матче НХЛ с «Флоридой»

Фото: Angelina Katsanis/AP/TASS

Вратарь Андрей Василевский

Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский пропустил шесть шайб в матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Флориды». На сайте Национальной хоккейной лиги представлен результат игры. Матч закончился со счетом 6:2 в пользу соперников команды Василевского.

Хоккеист сделал 10 сейвов на льду, что составило 62,5% отраженных бросков. Такой результат стал худшим для голкипера за всю карьеру в НХЛ. Василевский играет за «Тампу» с 2014 года.

Голкипер является обладателем «Везина Трофи» (2019) и «Конн Смайт Трофи» (2021). Всего в плей-офф НХЛ 30-летний Василевский вышел на лед в 116 матчах, отразив 91,8% бросков по воротам с коэффициентом надежности 2,44.

Ранее российский форвард Андрей Кузьменко набрал три очка в матче с «Эдмонтоном» и принес победу «Лос-Анджелесу» в матче плей-офф НХЛ. Встреча прошла дома у его команды и завершилась со счетом 6:5.

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин впервые за всю карьеру забил в овертайме в матче плей-офф НХЛ. Хоккеист забросил 970-ю и 971-ю шайбы в лиге с учетом игр на вылет. Форвард показал такой результат в матче против «Монреаля». Команда Овечкина одержала победу со счетом 3:2, благодаря чему он занял 14-е место среди лучших снайперов в истории плей-офф НХЛ.