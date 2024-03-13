Российский хоккеист принял участие в массовой драке Российский игрок «Анахайма» Минтюков принял участие в массовой драке в матче НХЛ

Фото: Frank Gunn/Keystone Press Agency/Global Look Press

Павел Минтюков

Российский хоккеист американской команды «Анахайм Дакс» Павел Минтюков принял участие в массовой драке против игроков «Чикаго Блэкхоукс» во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), пишет Sports.ru. Стычка между игроками произошла в середине третьего периода, на 50-й минуте встречи.

Потасовку у ворот «Чикаго» начали защитник клуба Джарред Тинорди и форвард «Анахайма» Мэйсон Мактавиш. К ним присоединились вратари команд Петр Мразек и Джон Гибсон и другие игроки. Минтюков сцепился с форвардом «Блэкхоукс» Рисом Джонсоном, в итоге российский защитник получил малый штраф, а его соперник — 10-минутный. Радко Гудас из «Анахайма», в свою очередь, подрался с Маккензи Энтвистлом из «Чикаго».

Матч проходил в Чикаго на стадионе United Center. Хозяева переиграли «Анахайм Дакс» со счетом 7:2.

В начале февраля российские футболисты из клубов «СКА‑Хабаровск» и «Челябинск» устроили драку после завершения товарищеского матча на сборах в Турции. Потасовку начал нападающий хабаровчан Саид Алиев, после чего к стычке присоединились другие игроки и тренеры.

В декабре 2023 года на детском хоккейном турнире в Москве произошла драка между тренерами. По данным СМИ, наставник «Крыльев Советов» напал на коуча подмосковной «Красной Машины Юниор».