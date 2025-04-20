Российский хоккеист влез в массовую драку на матче Кубка Стэнли Российский хоккеист Бучневич поучаствовал в массовой драке на матче Кубка Стэнли

Фото: Jason Franson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Павел Бучневич

Российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич принял участие в массовой драке в конце игры с «Виннипегом» в рамках Кубка Стэнли, сообщает Lenta.ru. Хоккеисты устроили потасовку за 18 секунд до финального свистка.

Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу «Виннипега». По итогам драки игроки каждой команды суммарно получили 50 минут штрафа.

Ранее хоккеисты сборных Канады и США устроили три драки в течение девяти секунд после старта матча на Турнире четырех наций. Встреча в канадском Монреале завершилась со счетом 3:1 в пользу американцев.

Кроме того, хоккеисты сборной Туркмении устроили драку с игроками команды Гонконга после матча группового этапа зимних Азиатских игр. В ходе потасовки двое спортсменов, чьи имена не раскрываются, получили травмы, им потребовалась помощь врачей.

До этого судьи Торнике Кучава и Александр Сысуев во время Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на льду «Сибирь-Арены» в Новосибирске устроили шуточную потасовку. В результате Кучава повалил коллегу на лед, и у того носом пошла кровь. Стычка произошла в конце первого периода полуфинальной игры между дивизионами Чернышева и Харламова.