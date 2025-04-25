Российский хоккеист оформил хет-трик в матче Кубка Стэнли Хоккеист Бучневич оформил хет-трик в матче плей-офф НХЛ против «Виннипега»

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Павел Бучневич

Российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич оформил хет-трик в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги против «Виннипега», сообщили организаторы. Он забросил три шайбы и отметился голевой передачей, набрав таким образом четыре очка.

Первые две шайбы Бучневич забросил за 3 минуты 11 секунд после старта игры, показав седьмой результат в истории плей-офф НХЛ. Рекорд по этому показателю принадлежит чеху Петру Недведу, который забросил две шайбы за 3 минуты 4 секунды с начала игры. Также россиянин стал пятым игроком в истории «Сент-Луиса», оформившим хет-трик в Кубке Стэнли. Прежде это удавалось канадцам Гордону Беренсону, Брендану Шэнахэну, Джейдену Шварцу и россиянину Владимиру Тарасенко.

Кроме того, дебютную шайбу в плей-офф НХЛ забросил российский нападающий «Сент-Луиса» Алексей Торопченко. У «Виннипега» в этом матче отличились Давид Густафссон и Нил Пионк. Встреча завершилась со счетом 7:2 в пользу «Сент-Луиса». Четвертая игра серии пройдет 27 апреля также в Сент-Луисе.

Ранее экс-тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев заявил, что основным претендентом на Кубок Гагарина является ярославский «Локомотив». По его мнению, уфимскому «Салавату Юлаеву» будет тяжело пройти команду Игоря Никитина. По словам Плющева, «Локомотив» находится на подъеме после тяжелой серии с «Авангардом».

До этого стало известно, что российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский пропустил шесть шайб в матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Флориды». Хоккеист сделал 10 сейвов на льду, что составило 62,5% отраженных бросков. Такой результат стал худшим для голкипера за всю карьеру в НХЛ.