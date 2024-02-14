Российский хоккеист назвал путь в НХЛ утопией Хоккеист Таталин: в России нужно развивать свой чемпионат

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Игрок ХК «Спартак» Роман Таталин (слева) и игрок ХК «Адмирал» Кирилл Воронин

Поднятию уровня российского хоккея необходимо уделять большое внимание, заявил известный хоккеист Роман Таталин в беседе с «360». Он рассказал о необходимости развития в стране собственного чемпионата, а стремление игроков попасть в НХЛ назвал утопией.

Путь в НХЛ — это утопия. Каждый решает сам для себя. В сегодняшних реалиях нам стоит уделить внимание развитию собственного чемпионата. У нас появился классный шанс поднять детские школы, увеличить наш уровень игры, — подчеркнул спортсмен.

По его словам, для этого нужны сильные и грамотные тренерские кадры. При этом в стране растут возможности для обучения: это и строительство новых ледовых арен, и система дополнительных занятий. Таталин признал, что хоккей — это дорогой вид спорта, однако в России появляются новые школы, где руководство старается снять финансовую нагрузку с родителей. Спортсмен добавил, что в детском хоккее важна системная методика обучения, так как дети зачастую не успевают выполнять тренерские задания.

Таталин назвал хоккей творческим видом спорта, в котором базовые навыки сочетаются с использованием комбинаций и тактик. Сейчас в хоккее стало больше скорости, выросла плотность атаки, на первый план вышли индивидуальные навыки игроков, и это нужно принять как данность, подытожил хоккеист.

Ранее российский хоккейный тренер Артем Некеров заявил, что решился на переезд в США ради карьеры, так как не верил, что своим талантом и трудолюбием сможет добиться успеха на родине. До смены страны Некеров около 10 лет был тренером детских команд в Калининграде, сейчас же он тренер по развитию клуба НХЛ «Сан-Хосе Шаркс».