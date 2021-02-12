Российские хоккеисты в девятый раз выиграли Евротур

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Сборная России по хоккею в заключительном матче Шведских игр обыграла Чехию со счётом 7:4. Наша национальная команда в девятый раз стала победителем Еврохоккейтура.

В игре с чехами подопечные Игоря Ларионова открыли счёт на 8-й минуте благодаря голу Захара Бардакова. Однако к середине второго периода россияне уступали 1:3. Тем не менее, до второго перерыва Павел Красковский сумел сократить отставание до минимума, а в заключительной 20-минутке россияне в течение девяти минут пять раз поразили ворота соперников — отличились Николай Коваленко, Даниил Мисюль, Василий Подколзин, Владимир Бутузов и Никита Чибриков. Чехи сумели ответить лишь голом Давида Томашека, реализовавшего буллит на последней минуте.

Таким образом, наша команда после трёх этапов Евротура набрала 24 очка — по восемь баллов на каждом этапе. Российская сборная выиграла все девять матчей турнира. Возможный максимум баллов она не набрала только из-за того, что в каждом из этапов было одержано по одной победе в серии буллитов.

Хоккеисты сборной России стали недосягаемы для соперников в общей турнирной таблице Евротура, даже несмотря на то, что в мае состоится заключительный этап соревнований — Чешские игры. Идущая после трёх этапов на втором месте сборная Чехии набрала 11 очков.

Накануне команда Игоря Ларионова по буллитам обыграла шведов. Как писал NEWS.ru, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников не стал давать оценку этому успеху, отметив, что без огрехов не обошлось, поскольку у России молодая команда.