https://static.news.ru/photo/9e727a3a-37a8-11ea-ae46-fa163e074e61_660.jpg Дарья Петрова Фото: fhr.ru

Российские хоккеисты в составе международных смешанных команд 3х3 стали призёрами юношеских Олимпийских игр в швейцарской Лозанне.

Россиянин Артём Проничкин завоевал золотую медаль в составе команды «Зелёных». Россиянка Дарья Петрова заняла второе место среди женских команд, выступая за «Чёрных». Третье место заняла команды «Синих», в которой выступала россиянка Яна Крашенинина.

Ранее сборная России по биатлону заняла второе место в смешанной эстафете на юношеских Олимпийских играх в швейцарской Лозанне. В составе команды России выступали Алёна Мохова, Анастасия Зенова, Денис Иродов и Олег Домичек, писал NEWS.ru.