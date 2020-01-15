Российские хоккеисты в составе международных смешанных команд 3х3 стали призёрами юношеских Олимпийских игр в швейцарской Лозанне.
Россиянин Артём Проничкин завоевал золотую медаль в составе команды «Зелёных». Россиянка Дарья Петрова заняла второе место среди женских команд, выступая за «Чёрных». Третье место заняла команды «Синих», в которой выступала россиянка Яна Крашенинина.
Ранее сборная России по биатлону заняла второе место в смешанной эстафете на юношеских Олимпийских играх в швейцарской Лозанне. В составе команды России выступали Алёна Мохова, Анастасия Зенова, Денис Иродов и Олег Домичек, писал NEWS.ru.
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