Российские хоккеисты победили американцев, проигрывая 1:5

https://static.news.ru/photo/ae9296d2-a72a-11eb-84a0-96000091f725_660.jpg Фото: fhr/vk.com

Юниорская сборная России начала выступление на чемпионате мира в США с победы над хозяевами. В драматичном и крайне результативном матче, завершившемся в овертайме, россияне взяли верх над соперником со счётом 7:6.

В начале второго периода американцы вели со счётом 5:1, однако россияне смогли совершить маленький спортивный подвиг и уже к концу второго периода сократили отставание до минимума, а затем перевели игру в овертайм. Решающую шайбу на второй минуте дополнительного времени забросил нападающий Никита Чибриков, оформивший дубль. Также по две шайбы в ворота американцев забросили Иван Мирошниченко и Матвей Мичков.

Следующий матч сборная России проведёт в ночь с 28 на 29 апреля с командой Финляндии.

Как сообщалось ранее, сборная России по хоккею обыграла команду Белоруссии со счётом 6:3 в рамках Еврочелленджа.