https://static.news.ru/photo/068eae66-4340-11ea-a64b-fa163e074e61_660.jpg Михаил Бердин Фото: berdin001/instagram.com

Российские хоккеисты клуба Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» 21-летний голкипер Михаил Бердин и 26-летний нападающий Андрей Чибисов удачно отдохнули на яхте в компании группы американок.

Видео отдыха появилось в «сториз» вратаря на странице в Instagram. Позже он удалил ролик.

В сезоне 2019/20 оба россиянина представляют команду «Манитоба Мус» — фарм-клуб «Виннипега» в Американской хоккейной лиге. В текущем сезоне 26-летний Чибисов сыграл в 44 матчах и набрал 24 очка (7 заброшенных шайб и 17 результативных передач), 21-летний Бердин отстоял на воротах в 35 играх, отразив при этом 91,4% бросков.

В сезоне 2018/19 Чибисов защищал цвета магнитогорского «Металлурга» в Континентальной хоккейной лиге. Бердин играет в различных коллективах Северной Америки с 2016 года.

Нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил очередную шайбу в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Она стала для него 693-й в «регулярках». Благодаря этой шайбе он вышел на девятое место среди снайперов, писал NEWS.ru.