Сборная России по хоккею обыграла команду Финляндии со счётом 2:0 в матче второго этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на футбольном стадионе «Газпром Арена» в присутствии 67877 зрителей.