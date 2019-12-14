https://static.news.ru/photo/c335e3f0-1e82-11ea-8d7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: СБОРНАЯ РОССИИ ПО ХОККЕЮ/vk.com

Сборная России по хоккею по буллитам обыграла команду Чехии со счётом 4:3 в матче второго этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала. Игра состоялась в Москве на «ЦСКА Арене».

В составе российской команды шайбы забросили Андрей Кузьменко (третья минута), Михаил Григоренко (18-я) и Игорь Ожиганов (49-я). У чехов отличились Лукаш Седлак (22-я), Томаш Филиппи (36-я) и Гинек Зогорна (48-я). Победный буллит реализовал форвард петербургского СКА Владимир Ткачёв.

В турнирной таблице россияне занимают последнее место, набрав два очка в двух матчах. На первом месте идёт команда Финляндии (четыре очка), у шведов и чехов по три очка.

В следующем матче россияне сыграют со сборной Финляндии. Матч пройдёт в Санкт-Петербурге на футбольном стадионе «Газпром Арена» в 16:00 мск.

В первом матче сборная России проиграла шведам. Кудашов прокомментировал поражение национальной команде Швеции со счётом 3:4 в матче Кубка Первого канала, писал ранее NEWS.ru.