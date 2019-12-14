Сборная России по хоккею по буллитам обыграла команду Чехии со счётом 4:3 в матче второго этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала. Игра состоялась в Москве на «ЦСКА Арене».
В составе российской команды шайбы забросили Андрей Кузьменко (третья минута), Михаил Григоренко (18-я) и Игорь Ожиганов (49-я). У чехов отличились Лукаш Седлак (22-я), Томаш Филиппи (36-я) и Гинек Зогорна (48-я). Победный буллит реализовал форвард петербургского СКА Владимир Ткачёв.
В турнирной таблице россияне занимают последнее место, набрав два очка в двух матчах. На первом месте идёт команда Финляндии (четыре очка), у шведов и чехов по три очка.
В следующем матче россияне сыграют со сборной Финляндии. Матч пройдёт в Санкт-Петербурге на футбольном стадионе «Газпром Арена» в 16:00 мск.
В первом матче сборная России проиграла шведам. Кудашов прокомментировал поражение национальной команде Швеции со счётом 3:4 в матче Кубка Первого канала, писал ранее NEWS.ru.
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