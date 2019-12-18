Российский нападающий Илья Ковальчук стал свободным. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» расторг с ним контракт, но, судя по всему, нападающий долго без работы не останется. К олимпийскому чемпиону, по сообщениям СМИ, проявляют интерес «Бостон Брюинз», «Калгари Флэймз» и «Питтсбург Пингвинз». Клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) интерес к двукратному чемпиону мира пока не проявляют. Хотя он мог бы снова усилить казанский «Ак Барс» (2004–2005), тот же питерский СКА (2012–2018), ну или на худой конец вернуться в московский «Спартак» (1999–2001), воспитанником которого является и где начал свою профессиональную карьеру.

За идею никто играть не будет

«Красно-белые», может быть, и рады видеть в своих рядах Кови, но всё зависит только от самого форварда. Именно так считает легендарный Борис Майоров, двукратный олимпийский чемпион по хоккею, многократный чемпион мира, посетивший во время матча «Спартак» — «Витязь» (6:0) медиаклуб Бесценной лиги Mastercard и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в который входит и NEWS.ru.

Я бы хотел, чтобы Ковальчук был в «Спартаке», но всё зависит не от меня, не от генерального менеджера Жамнова и не от того, кто деньги даёт клубу. Всё зависит от Ковальчука. У меня с ним однажды был разговор на Кубке мира в 2004 году, и я его спросил: «Почему ты оказался в Казани, а не в „Спартаке“»? Можете сами предположить, что он мне ответил, я озвучивать не буду, но то, что он мне ответил, это вот на поверхности лежит. Борис Майоров двукратный олимпийский чемпион по хоккею, многократный чемпион мира двукратный олимпийский чемпион по хоккею, многократный чемпион мира

Годовой контракт с «Ак Барсом» Кови подписал в 2004 году на время локаута в НХЛ, после чего снова вернулся в «Атланту Трэшерз». Год простоя мог плохо сказаться на физической форме, поэтому Ковальчук принял предложение казанцев. Вероятно, форвард рванул в Татарстан для того, чтобы действительно быть в игровом тонусе, а может, и за материальными благами. Поэтому, что ответил Ковальчук Майорову, решать вам.

Очень многие из нынешних хоккеистов материалисты, за идею сейчас никто играть не будет, — отметил хоккейный мэтр.

Почерк Знарка

Борис Александрович всю свою карьеру провёл в московском «Спартаке», поэтому его экспертное мнение о происходящем в стане «красно-белых» дорогого стоит. Бывший тренер сборной России Олег Знарок возглавил «Спартак» в 2019 году, и он привил москвичам свой почерк. Именно такого мнения придерживается Майоров.

Наверное, всё-таки у «Спартака» почерк Знарка, если отталкиваться от того, как он работал в «Динамо», в МВД, СКА и в сборной. Несколько иное лицо приобрёл «Спартак», чем это было при предыдущих наставниках, потому что равнодушных игроков нет в составе, все борются, бьются. Смотрится команда гораздо лучше и по игре, и по результату тоже, чем это было в прошлом году, — сказал Майоров.

То есть почерк у Знарка тот же, что был в «Динамо» и СКА, но с этим не согласен Майоров.

Я бы не сказал, что Знарок — это московское «Динамо» или питерский СКА, по одной простой причине, что везде были разные составы, — добавил он.

Борис Майоров Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Напомним, что в СКА при Знарке половина игроков входила в состав сборной страны, а «Динамо» ему попалось как раз в то время, когда он был на пике своей карьеры. И это всё же разные команды, подчёркивает Майоров, а Знарок, будучи опытным тренером, отталкивается в первую очередь от того, что у него есть в руках, какие игроки и на что они способны.

Конечно, СКА при Знарке был боеспособнее того же «Спартака» или «Динамо», которым он когда-то руководил. С этим однозначно согласится любой разбирающийся в хоккее, — сказал он.

Хохлачёв и характер

26-летний нападающий московского «Спартака» Александр Хохлачёв ранее был настоящим лидером «красно-белых», но в последнее время он не похож на себя. Кто, как не Майоров, смог ответить на вопрос, что за переформатирование с ним происходит.

Не думаю, что переформатирование. Хохлачёву что в СКА, что в «Спартаке» не хватает мужского нахрапа. Характер должен быть у человека, спортивный характер, — отметил Майоров.

По его мнению, именно из-за отсутствия характера Хохлачёв не попал в Национальную хоккейную лигу (НХЛ).

Я из истории могу привести много примеров, когда люди, не обладая хорошими физическими данными, были бойцами, они бились. Думаю, вот такого характера и не хватило Хохлачёву, чтобы в НХЛ зацепиться, — подчеркнул он.

Новогодние пожелания

Новый год на носу, и в 2020-м Борис Александрович желает себе самого простого и главного — здоровья. Хочет, чтобы его «Спартак» хорошо выступил в плей-офф КХЛ, а хоккейные руководители «в конце концов поняли, что не надо гнаться за НХЛ».