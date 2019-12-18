Российский нападающий Илья Ковальчук стал свободным. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» расторг с ним контракт, но, судя по всему, нападающий долго без работы не останется. К олимпийскому чемпиону, по сообщениям СМИ, проявляют интерес «Бостон Брюинз», «Калгари Флэймз» и «Питтсбург Пингвинз». Клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) интерес к двукратному чемпиону мира пока не проявляют. Хотя он мог бы снова усилить казанский «Ак Барс» (2004–2005), тот же питерский СКА (2012–2018), ну или на худой конец вернуться в московский «Спартак» (1999–2001), воспитанником которого является и где начал свою профессиональную карьеру.
За идею никто играть не будет
«Красно-белые», может быть, и рады видеть в своих рядах Кови, но всё зависит только от самого форварда. Именно так считает легендарный Борис Майоров, двукратный олимпийский чемпион по хоккею, многократный чемпион мира, посетивший во время матча «Спартак» — «Витязь» (6:0) медиаклуб Бесценной лиги Mastercard и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в который входит и NEWS.ru.
Я бы хотел, чтобы Ковальчук был в «Спартаке», но всё зависит не от меня, не от генерального менеджера Жамнова и не от того, кто деньги даёт клубу. Всё зависит от Ковальчука. У меня с ним однажды был разговор на Кубке мира в 2004 году, и я его спросил: «Почему ты оказался в Казани, а не в „Спартаке“»? Можете сами предположить, что он мне ответил, я озвучивать не буду, но то, что он мне ответил, это вот на поверхности лежит.
Годовой контракт с «Ак Барсом» Кови подписал в 2004 году на время локаута в НХЛ, после чего снова вернулся в «Атланту Трэшерз». Год простоя мог плохо сказаться на физической форме, поэтому Ковальчук принял предложение казанцев. Вероятно, форвард рванул в Татарстан для того, чтобы действительно быть в игровом тонусе, а может, и за материальными благами. Поэтому, что ответил Ковальчук Майорову, решать вам.
Очень многие из нынешних хоккеистов материалисты, за идею сейчас никто играть не будет, — отметил хоккейный мэтр.
Почерк Знарка
Борис Александрович всю свою карьеру провёл в московском «Спартаке», поэтому его экспертное мнение о происходящем в стане «красно-белых» дорогого стоит. Бывший тренер сборной России Олег Знарок возглавил «Спартак» в 2019 году, и он привил москвичам свой почерк. Именно такого мнения придерживается Майоров.
Наверное, всё-таки у «Спартака» почерк Знарка, если отталкиваться от того, как он работал в «Динамо», в МВД, СКА и в сборной. Несколько иное лицо приобрёл «Спартак», чем это было при предыдущих наставниках, потому что равнодушных игроков нет в составе, все борются, бьются. Смотрится команда гораздо лучше и по игре, и по результату тоже, чем это было в прошлом году, — сказал Майоров.
То есть почерк у Знарка тот же, что был в «Динамо» и СКА, но с этим не согласен Майоров.
Я бы не сказал, что Знарок — это московское «Динамо» или питерский СКА, по одной простой причине, что везде были разные составы, — добавил он.
Напомним, что в СКА при Знарке половина игроков входила в состав сборной страны, а «Динамо» ему попалось как раз в то время, когда он был на пике своей карьеры. И это всё же разные команды, подчёркивает Майоров, а Знарок, будучи опытным тренером, отталкивается в первую очередь от того, что у него есть в руках, какие игроки и на что они способны.
Конечно, СКА при Знарке был боеспособнее того же «Спартака» или «Динамо», которым он когда-то руководил. С этим однозначно согласится любой разбирающийся в хоккее, — сказал он.
Хохлачёв и характер
26-летний нападающий московского «Спартака» Александр Хохлачёв ранее был настоящим лидером «красно-белых», но в последнее время он не похож на себя. Кто, как не Майоров, смог ответить на вопрос, что за переформатирование с ним происходит.
Не думаю, что переформатирование. Хохлачёву что в СКА, что в «Спартаке» не хватает мужского нахрапа. Характер должен быть у человека, спортивный характер, — отметил Майоров.
По его мнению, именно из-за отсутствия характера Хохлачёв не попал в Национальную хоккейную лигу (НХЛ).
Я из истории могу привести много примеров, когда люди, не обладая хорошими физическими данными, были бойцами, они бились. Думаю, вот такого характера и не хватило Хохлачёву, чтобы в НХЛ зацепиться, — подчеркнул он.
Новогодние пожелания
Новый год на носу, и в 2020-м Борис Александрович желает себе самого простого и главного — здоровья. Хочет, чтобы его «Спартак» хорошо выступил в плей-офф КХЛ, а хоккейные руководители «в конце концов поняли, что не надо гнаться за НХЛ».
Мы их всё равно не догоним. У нас совершенно другие условия, в связи с чем должны быть другие подходы к развитию нашего хоккея. Совершенно другие, — заключил Майоров.
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