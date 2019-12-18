Женская хоккейная лига (ЖХЛ) презентовала новый календарь на 2020 год с изображением 12 российских хоккеисток. Спортсменки снялись обнажёнными в живых цветах и растениях.
Это был необычный для меня опыт. Цветы — это всегда круто и женственно, думаю, на данный момент это самый удачный календарь из всех, —
цитируетфорварда петербургского «Динамо» Диану Канаеву Sport24.
Ранее женская олимпийская сборная России по хоккею обыграла команду Дании с разгромным счётом в матче группового этапа Турнира шести наций, который проходит в Сочи, писал NEWS.ru.
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