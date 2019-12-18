https://static.news.ru/photo/aea115b8-223d-11ea-8183-fa163e074e61_660.jpg Фото: whl_ru/instagram.com

Женская хоккейная лига (ЖХЛ) презентовала новый календарь на 2020 год с изображением 12 российских хоккеисток. Спортсменки снялись обнажёнными в живых цветах и растениях.

Это был необычный для меня опыт. Цветы — это всегда круто и женственно, думаю, на данный момент это самый удачный календарь из всех, — цитирует форварда петербургского «Динамо» Диану Канаеву Sport24.

Ранее женская олимпийская сборная России по хоккею обыграла команду Дании с разгромным счётом в матче группового этапа Турнира шести наций, который проходит в Сочи, писал NEWS.ru.