Российские хоккеистки проиграли канадкам в скандальном матче Олимпиады

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что ситуацию с отказом канадских хоккеисток выходить на площадку с россиянками, пока они не получат результаты утренних тестов на COVID, удалось разрешить за счёт согласия двух команд выйти в масках на матч группового этапа Олимпийских игр в Пекине, сообщает ТАСС. Согласно источнику, канадки не хотели выходить на лёд, так как не были известны результаты тестирования российской команды, в которой ранее был зафиксирован ряд случаев заражения COVID.

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что ситуацию с отказом канадских хоккеисток выходить на площадку с россиянками, пока они не получат результаты утренних тестов на COVID, удалось разрешить за счёт согласия...