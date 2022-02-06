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Российские хоккеистки проиграли канадкам в скандальном матче Олимпиады

11:12, 07 февраля 2022
Российские хоккеистки проиграли канадкам в скандальном матче Олимпиады
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Женская сборная России проиграла команде Канады на групповом этапе со счётом 1:6 (0:2, 1:2, 0:2). Мачт начался со скандала. Канадские хоккеистки отказались выходить на лёд, пока им не предоставят тесты соперниц из России. В итоге матч был задержан на час. Игру решили возобновить с требованием, что обе команды выступят в масках.

Единственную шайбу россиянок забросила Анна Шохина с передачи Александры Вафиной. За канадскую команду забивали Сара Нурс, Сара Филье, Джейми Ли Рэттрей, Эрин Эмброуз, Брианна Дженнер и Мари-Филип Пулен.

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