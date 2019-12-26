Молодёжная женская сборная России по хоккею проиграла Канаде в стартовом матче чемпионата мира в Братиславе со счётом 2:3 (ОТ).
В составе России дублем отметилась Кристи Шашкина. Лучшим игроком матча признана вратарь Анна Алпатова.
Следующими соперниками россиянок станут американки. Встреча состоится 27 декабря в в 17:30 по московскому времени.
Ранее тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Валерием Брагиным назвал стартовый состав на матч с Чехией в рамках чемпионата мира, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен