Фото: Хоккей России/vk.com

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Валерием Брагиным назвал стартовый состав на матч с Чехией в рамках чемпионата мира.

Среди вратарей заявлены Амир Мифтахов и Ярослав Аскаров. Встреча начнётся в 17:00 по московскому времени в чешской Остраве. Ранее сборную России назвали главным претендентом на победу в чемпионате мира, писал...