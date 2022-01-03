Роман Ротенберг стал главным тренером хоккейного СКА

Новым главным тренером хоккейного СКА назначен Роман Ротенберг, сообщает пресс-служба клуба. Валерий Брагин займёт должность старшего тренера. Александр Титов станет ассистентом главного тренера команды «СКА-1946».

В соответствии с решением совета директоров клуба в целях улучшения управления штабом и командой Роман Ротенберг назначен на должность главного тренера, — говорится в сообщении.

Ротенберг с 2011 года занимал менеджерские должности в петербургском клубе, а в прошлом сезоне стал работать на скамейке команды.

В настоящий момент СКА идёт на втором месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 62 очка после 44 матчей.

Ранее сообщалось, что хоккеисты молодёжной сборной России и Чехии не смогли улететь из Калгари (Канада) во Франкфурт-на-Майне (Германия). Их сняли с рейса из-за отказа надевать маски. Помимо нарушения требований относительно использования средств индивидуальной защиты, некоторые хоккеисты находились в нетрезвом состоянии и курили сигареты. В результате спортсменов не пустили на борт, из-за чего они не смогли улететь в запланированное время, сообщает источник.

Молодёжный чемпионат мира по хоккею 2022 года должен был пройти в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир в период с 26 декабря по 5 января. К 29 декабря три встречи были отменены из-за коронавируса, ввиду чего организаторы совместно с IIHF приняли решение отменить весь чемпионат.