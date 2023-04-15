Рекорды Овечкина и Капризова, война с ЛГБТ: чем отметились россияне в НХЛ Регулярный чемпионат получился богатым на события, многие россияне были на первых ролях

Фото: Nick Wass/AP/TASS

Александр Овечкин

Национальная хоккейная лига (НХЛ) — одно из немногих мировых спортивных соревнований, где до сих пор отсутствует дискриминация россиян. Представители страны переписали несколько рекордов и внесли серьезный вклад в успехи своих клубов. Рассказываем о главных событиях «регулярки» НХЛ, связанных с российскими игроками.

Овечкин превзошел рекорд Горди Хоу

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин продолжает погоню за вечным рекордом Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ и в нынешнем сезоне вышел на второе место в списке главных снайперов, обойдя другого канадца — Горди Хоу. Сейчас на счету российского форварда 822 гола, до Гретцки ему остается 72 шайбы. В этом сезоне Овечкин отметился 42 голами, если он продолжит забивать такими темпами, рекорд канадца падет через сезон.

Клубными же успехами Овечкин в нынешнем сезоне похвастаться не может. «Вашингтон» провалил «регулярку», особенно ее концовку, и впервые с 2014 года не попал в плей-офф.

«Сезон окончен, ничего не поделаешь. В течение года я всегда говорю: „Каждое очко — важное“, верно? Необходимо набирать как можно больше в начале, чтобы не оказаться в такой ситуации, в какой оказались мы два месяца назад», — заявил Овечкин пресс-службе НХЛ.

Клуб Евгения Малкина впервые с 2006 года не вышел в плей-офф

«Питтсбург Пингвинс» 16 сезонов подряд принимал участие в решающих матчах НХЛ, но в этом году не попал в плей-офф. «Флорида Пантерс», которая заняла восьмое место, обошла «пингвинов» всего на одно очко.

Фото: Gene J. Puskar/ AP/TASS Евгений Малкин

Один из лидеров «Питтсбурга» — россиянин Евгений Малкин — смог провести все 82 матча регулярного чемпионата, это произошло с ним впервые с сезона-2008/2009. Минувшая «регулярка» сложилась для форварда прилично, но не блестяще: он забросил 27 шайб и сделал 55 передач.

Капризов отметился очередным рекордом

Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов продолжает разрывать НХЛ. В нынешнем сезоне он забросил 40 шайб и установил рекорд клуба по количеству сезонов, в которых игроку удавалось добираться до этой отметки. Теперь в активе россиянина три таких «регулярки». К 40 голам нападающий добавил 35 результативных передач.

При этом дела у команды Капризова в «регулярке» сложились гораздо лучше, чем у клубов Овечкина и Малкина. «Миннесота» заняла шестое место в Западной конференции, и теперь российский форвард имеет шансы проявить себя в плей-офф. «Уайлд» не входит в число фаворитов Кубка Стэнли, однако сенсации в этом турнире случаются регулярно.

Фото: Abbie Parr/AP/TASS Кирилл Капризов

Несколько российских хоккеистов отказались от акций в поддержку ЛГБТ

Некоторые клубы по ходу сезона устраивали акции в поддержку ЛГБТ, выходя на предматчевую раскатку в свитерах с радужной символикой. Многие российские хоккеисты не поддержали эту инициативу и отказались выходить на лед в таких джерси. Все началось с защитника «Филадельфии Флайерс» Ивана Проворова, после чего аналогичные решения приняли Яков Тренин, Егор Афанасьев, Денис Гурьянов, Андрей Кузьменко.

В итоге от участия в акции, чтобы не подводить своих российских хоккеистов, начали отказываться клубы. Так поступили «Чикаго Блэкхокс», «Миннесота Уайлд» и «Нью-Йорк Рейнджерс». После этого руководители НХЛ пообещали оценить целесообразность проведения подобных акций в дальнейшем.

Двое россиян попали в список главных разочарований НХЛ

Такой рейтинг составило авторитетное американское издание The Athletic. В список попали экс-нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов, перешедший в «Ванкувер Кэнакс», и бывший форвард «Даллас Старс» Денис Гурьянов, ныне выступающий за «Монреаль Канадиенс». 23-летний Кравцов в 44 играх сделал «4+4» по системе «гол плюс пас», а 25-летний Гурьянов в 66 поединках записал на свой счет «7+10».

Кучеров и Панарин вошли в число лучших ассистентов регулярного чемпионата

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров до последнего претендовал на первое место в списке лучших ассистентов лиги, но в итоге с 82 передачами стал вторым. Лидером остался Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерс», который записал на свой счет 89 пасов. Соотечественник Кучерова — Артемий Панарин из «Нью-Йорк Рейнджерс» — также занял в списке лучших ассистентов 11-е место, он 63 раза ассистировал партнерам.

Фото: Adam Hunger/AP/TASS Никита Кучеров

Кучеров также занял четвертое место в списке лучших бомбардиров НХЛ. К 82 результативным передачам он добавил 30 голов. «Тампа» в итоге финишировала шестой в Восточной конференции и сыграет в плей-офф. Там же выступит и «Рейнджерс», завершивший сезон на соседней пятой строчке.

Двое россиян ярко дебютировали в НХЛ

22-летний Кирилл Марченко провел дебютный сезон в лиге, выступая за «Коламбус Блю Джекетс», и с ходу смог установить клубный снайперский рекорд для новичков. Ранее никому в клубе не удавалось достичь отметки в 21 гол в первом сезоне.

Клубным рекордом отметился и другой российский новичок НХЛ — 27 летний форвард Андрей Кузьменко, которому первому в истории «Ванкувер Кэнакс» удалось пробить отметку в 70 набранных очков в дебютном сезоне (39 голов и 35 передач). Таких цифр не было даже у Павла Буре. В сезоне-1991/1992 легендарный российский форвард тоже дебютировал в НХЛ в составе «Ванкувера» и смог отметиться 34 голами и 26 ассистами.