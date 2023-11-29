«Разочаровался»: Фетисов о недопуске российских хоккеистов на Кубок мира Фетисов разочаровался решением НХЛ о недопуске хоккеистов из РФ на Кубок мира

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Хоккеист Вячеслав Фетисов заявил, что разочарован решением Национальной хоккейной лиги (НХЛ) о недопуске российских спортсменов к участию в Кубке мира — 2025. Комментируя ситуацию KP.RU, он подчеркнул, что до последнего надеялся, что российской сборной дадут возможность сыграть в коммерческом турнире.

Я до последнего верил, что НХЛ <...> даст возможность нашей команде сыграть в коммерческом турнире. До последнего верил. Конечно, я разочаровался этим решением, — высказался хоккеист.

При этом Фетисов отметил, что из-за отсутствия хоккейной сборной из России соревнования вряд ли провалятся. Спортсмен пояснил, что «звезд везде достаточно». Он также напомнил, что раньше Кубок Канады проводила пивная компания, а уже позже за проведение турнира стала отвечать НХЛ.

Депутат Госдумы Светлана Журова ранее заявила, что новость о вероятном недопуске выступающих в НХЛ россиян на Кубок мира по хоккею может быть провокацией с целью раздуть ситуацию и не дать возможности договориться с организаторами. По ее мнению, это странное заявление, так как обычно НХЛ не идет на поводу у международных федераций.

До этого глава Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) Марти Уолш рассказал, что Россию могут не допустить до участия в международном турнире НХЛ в феврале 2025 года. Организаторы намерены учитывать мнение федераций, которые не разрешают своим игрокам участвовать в Кубке мира с россиянами.