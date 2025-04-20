Раскрыта главная цель Овечкина как игрока «Вашингтон Кэпиталз» Овечкин планирует выиграть Кубок Стэнли

Фото: Gerry Angus/Icon Sportswire via/Global Look Press

Александр Овечкин

Хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон в интервью на сайте НХЛ рассказал, что нападающий Александр Овечкин настраивает команду на победу в Кубке Стэнли. По словам Уилсона, российский спортсмен говорил об этом весь год.

Я был на его дне рождения в начале года, и он говорил не о рекорде, а о том, как важно по-настоящему побороться за Кубок, выйти в плей-офф и привести туда команду. Конечно, по ходу сезона произошло много классных вещей, но весь год он повторял, что самое главное — это победа, — сказал Уилсон.

Хоккеист также признался, что Овечкин с помощью своего настроя ведет за собой других игроков. В первом раунде Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» сыграет с «Монреалем». Игра запланирована на 21 апреля.

Ранее Овечкин рассказал, что мечтает встретиться с легендой американского баскетбола Майклом Джорданом. Хоккеист добавил, что у него есть автограф великого спортсмена.

Также хоккеист подчеркивал, что был бы горд поучаствовать в зимней Олимпиаде в составе сборной России. По его мнению, для любого спортсмена является честью возможность представлять свою Родину на международных соревнованиях. Однако, подчеркнул Овечкин, такими вопросами занимаются в Международном олимпийском комитете, а от самих хоккеистов ничего не зависит.