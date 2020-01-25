Ярославский «Локомотив» после четырёх подряд поражений в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) наконец-то сумел одержать победу, в гостях сломив сопротивление подмосковного «Витязя» (5:2). После окончания встречи 24-летний защитник «железнодорожников» Рушан Рафиков в эксклюзивном интервью NEWS.ru назвал ключевой эпизод матча, а также порадовался, что в конце апреля национальная сборная проведёт поединок в рамках Евротура в Ярославле.

«Надёжная игра в двойном меньшинстве стала решающим фактором»

— Игра с «Витязем» получилась в целом равной. Какой эпизод считаете переломным в ней?

— В первом периоде нам удалось забить две шайбы, после чего тоже неплохо играли. Но в начале третьего периода «Витязю» удалось сравнять счёт, и вскоре мы после двух удалений подряд более чем на минуту остались втроём против пяти игроков соперника. У наших ворот была куча моментов, но мы выстояли, а потом снова вышли вперёд. Вот, пожалуй, эта надёжная игра в двойном меньшинстве и стала решающим фактором для нашей победы. А выиграть было тем более важно, потому что до этого «Локомотив» потерпел кряду четыре поражения. Поэтому была небольшая нервозность в концовке встречи. Хорошо, что перед самой финальной сиреной удалось забить «Витязю» ещё два гола и снять все вопросы о победителе.

— В чём, на ваш взгляд, была причина той самой серии из четырёх поражений?

— Думаю, у каждой команды по ходу сезона такое бывает. Главное — как можно скорее из неё выкарабкаться, двигаться дальше и побеждать. И после серии поражений для обретения уверенности очень нужна серия побед. Надеюсь, «Локомотив» в Подольске как раз и начал такую серию.

— Не станете спорить, что на ходе игры с «Витязем» сказалось и удаление одного из ведущих защитников соперника — чеха Якуба Ержабека — до конца встречи, случившееся в конце второго периода?

— Безусловно, он у «Витязя» выходит в первой бригаде большинства, поэтому не буду скрывать, что для нас это было хорошее удаление (улыбается).

hclokomotiv/vk.com

— Кстати, поняли, за что Ержабек получил матч-штраф?

— Я в этот момент сидел на скамейке запасных и, насколько видел, он «въехал» в арбитра. Когда была остановка игры, судьи посовещались и приняли решение удалить Ержабека до конца матча.

— Если соперник лишился важнейшего игрока при розыгрыше численного преимущества, то у «Локомотива» большинство в этой встрече вроде бы неплохо сработало — счёт вы открыли, реализовав численное преимущество?

— Да, мы на каждой тренировке уделяем большое внимание отработке этого компонента, но в последних встречах, которые мы проиграли, как раз мало что получалось при розыгрыше «лишнего». Поэтому в поединке с «Витязем» тренеры акцентировали внимание на том, чтобы мы больше бросали, «нагружали» вратаря соперника. И когда в первом периоде у нас было двойное большинство, сделали подряд три-четыре броска, что и помогло открыть счёт.

«Приятно, что Ярославлю снова доверили принять матч сборной на Евротуре»

— Четыре поражения «Локомотива» были разбиты небольшой паузой в чемпионате на Матч всех звёзд КХЛ. Не обидно, что не удалось принять в нём участие?

— А почему мне должно быть обидно? Составы команд на это шоу выбирали болельщики, представители СМИ, а от меня здесь ничего не зависело. Ну да, не поехал — зато отдохнул, поработал с клубом. Это тоже пошло в плюс.

— Смотрели Матч звёзд по телевизору?

— Сами игры — нет. Только мастер-шоу, которое было накануне.

— И какой конкурс понравился больше всего?

— Мне, как защитнику, интереснее всего было понаблюдать за бросками на силу. Честно признаюсь, было бы любопытно самому в таком конкурсе поучаствовать.

— Могли бы победить? Не замеряли на тренировках, с какой скоростью летит шайба после вашего броска?

— Нет, не знаю (смеётся). Может быть, когда-нибудь поеду на Матч звёзд — тогда и удастся узнать, насколько сильный у меня бросок.

Рушан Рафиков Ярослав и Юлия Нееловы/hclokomotiv.ru

— В начале февраля в календаре КХЛ будет ещё одна пауза — на третий этап Евротура. Надеетесь получить вызов в российскую сборную на Шведские игры?

— Думаю, любой игрок надеется увидеть свою фамилию в списке кандидатов в национальную команду. Надеюсь на это, работаю и буду ждать решения тренерского штаба сборной.

— На днях стало известно, что в более отдалённой перспективе — 30 апреля — в Ярославле состоится вынесенный поединок уже четвёртого этапа Евротура. Приятно, что российская сборная сыграет перед болельщиками «Локомотива»?

— Да, конечно! Вспоминаю, что в прошлом году вынесенный матч на весеннем этапе Евротура тоже доверили провести Ярославлю, и это стало большим праздником для ярославских болельщиков. А также дополнительным стимулом для игроков «Локомотива», которые получили вызов в сборную. Не сомневаюсь, что так же будет и в этом году.

— Напоследок — ещё один вопрос о чемпионате КХЛ. «Локомотив», «Витязь» и нижегородское «Торпедо» уже фактически гарантированно попадут в плей-офф, оккупировав места с шестого по восьмого в таблице Западной конференции. Но вы же наверняка понимаете, что важно финишировать шестыми, поскольку более низкая итоговая позиция в таблице чревата встречей с московскими или петербургскими «армейцами» в первом раунде плей-офф, чего, как говорится, врагу не пожелаешь?

— Нет, об этом никто в нашей команде не думает, мы ни от кого не уходим. Просто все клубы в регулярном чемпионате стремятся набрать очков по максимуму и оказаться как можно выше в турнирной таблице. Но сейчас мы на это совсем не смотрим. Повторюсь, куда важнее было прервать ту неприятную серию из четырёх поражений, которая у нас была. И здорово, что нам это удалось. А плей-офф — это плей-офф, там не выбираешь, на кого можешь попасть.