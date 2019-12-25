https://static.news.ru/photo/f6674a54-274f-11ea-924f-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Президент России Владимир Путин на катке на Красной площади принимает участие в матче Ночной хоккейной лиги. Российский лидер по сложившейся традиции играет под номером 11.

Вместе с ним в составе красной команды выступает министр обороны России Сергей Шойгу и звёзды отечественного хоккея, такие как Валерий Каменский, Павел Буре и другие.

В команде соперников бизнесмены Владимир Потанин, Геннадий Тимченко и Роман Ротенберг, музыкант Игорь Бутман, тульский губернатор Алексей Дюмин и другие.

Как ранее писал NEWS.ru, Путин заявил, что его команда всё время выигрывает в товарищеских встречах, так как в ней играют звёзды этого вида спорта.