Путин провёл встречу в Сочи с президентом IIHF Фазелем

Президент России Владимир Путин провёл встречу с главой Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Рене Фазелем. Разговор состоялся в Сочи в резиденции главы государства, сообщила пресс-служба Кремля.
Во время разговора они обсудили подготовку к чемпионату мира по хоккею в Санкт-Петербурге, а также мировое первенство среди молодёжных команд, которые должны пройти в Новосибирске и Омске.
Среди прочего Путин и Фазель поговорили о победе омского «Авангарда» в Кубке Гагарина.
— ÐÑÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¸ (@KremlinRussia) May 10, 2021
Руководитель IIHF регулярно посещает Россию, особенно в дни спортивных мероприятий. Сейчас в Сочи проходит финальный этап Х всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги. По сложившейся традиции в понедельник состоится гала-матч с участием легенд отечественного хоккея. 71-летний швейцарец намерен принять участие в игре.
Ранее в США завершился юниорский чемпионат мира. Сборная России в финале уступила канадцам со счётом 3:5 и во второй раз подряд стала обладателем серебряных наград. «Красной машине» на протяжении 14 лет не удаётся стать чемпионами мирового первенства.