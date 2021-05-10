Путин провёл встречу в Сочи с президентом IIHF Фазелем

https://static.news.ru/photo/9d85732e-b192-11eb-b573-96000091f725_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провёл встречу с главой Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Рене Фазелем. Разговор состоялся в Сочи в резиденции главы государства, сообщила пресс-служба Кремля.

Во время разговора они обсудили подготовку к чемпионату мира по хоккею в Санкт-Петербурге, а также мировое первенство среди молодёжных команд, которые должны пройти в Новосибирске и Омске.

Среди прочего Путин и Фазель поговорили о победе омского «Авангарда» в Кубке Гагарина.

Руководитель IIHF регулярно посещает Россию, особенно в дни спортивных мероприятий. Сейчас в Сочи проходит финальный этап Х всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги. По сложившейся традиции в понедельник состоится гала-матч с участием легенд отечественного хоккея. 71-летний швейцарец намерен принять участие в игре.

Ранее в США завершился юниорский чемпионат мира. Сборная России в финале уступила канадцам со счётом 3:5 и во второй раз подряд стала обладателем серебряных наград. «Красной машине» на протяжении 14 лет не удаётся стать чемпионами мирового первенства.