Путин не будет участвовать в гала-матче звёзд российского хоккея

https://static.news.ru/photo/654586a6-aced-11eb-a613-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин не примет участие в традиционном гала-матче с легендами отечественного хоккея, который состоится на фестивале Ночной хоккейной лиги в Сочи. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, в этом году таких планов у главы государства нет, передаёт ТАСС.

Турнир запланирован на 10 мая.

Нет. Не планирует, — ответил представитель Кремля на вопрос, будет ли Путин участвовать в гала-матче.

Ранее Путин заочно открыл юбилейный 10-й фестиваль созданной по его инициативе Ночной хоккейной лиги, президент выступил с видеообращением к его участникам. Российский лидер, в частности, высказал мнение, что за 10 лет существования лига стала мощной организацией, которая объединила любителей хоккея, а также обеспечила развитие любительского спорта в стране.

Ранее стало известно, что помимо хоккея глава государства увлекается и волейболом. Как рассказал председатель наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола и секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, Путин регулярно смотрит игры и достаточно профессионально их анализирует.