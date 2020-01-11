Голкипер уфимской «Агидели» и сборной «Востока» Анна Пругова в преддверии Матча звезд Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) дала эксклюзивное интервью корреспонденту NEWS.ru, в котором рассказала о том, как относится к долгой паузе в чемпионате и принципиально ли ей взять реванш у команды «Запада».

— Вы с большим удовольствием провели тренировку накануне Матча звёзд. Для вас данное мероприятие носит принципиальный характер или главное — это получить кайф от хоккея?

— Безусловно, такие события созданы для зрителей. Но и нам приятно поиграть в связках с хоккеистками из других команд. Плюс сейчас в нашей лиге появился китайский клуб «КРС Ванке Рэйз», с ними дополнительный интерес вместе провести какое-то время на льду, посмотреть, как мы можем вместе взаимодействовать. Тем более, что в ЖХЛ вверху турнирной таблицы находятся команды с Востока. У нас времени на раскачку совсем нет, для девчонок этот матч можно назвать предсоревновательным мероприятием, так как моя команда «Агидель» 14 и 15 января проведёт выездные матчи с «Торнадо» в рамках регулярного чемпионата.

— После новогодних праздников удалось настроиться на хоккей? Тут ведь после полуторамесячной паузы наш чемпионат возобновится.

— У нас, к сожалению, в этом году чемпионат достаточно рваный, большие перерывы в календаре. Весь декабрь просидели без матчей, но мы постоянно тренировались у себя дома в Уфе, проводили товарищеские матчи с мужскими командами. Старались держать себя в игровом тонусе (улыбается). Понятно, что на новогодних праздниках немного отдохнули, но сейчас возвращаемся к работе с ещё большим желанием.

Анна Пругова Tomi Hänninen/Newspix24/Global Look Press

— Какие первые впечатления от сборной «Востока»? Понятно, что тут наибольшее представительство у «Агидели», сразу семь хоккеисток, но есть и китайские хоккеистки.

— Пока особо с девчонками из «Ванке Рэйз» контакт не наладили, так как общение на английском у нас происходит только через переводчика (смеётся). Хорошо, что тут есть люди, которые помогают с коммуникацией, если возникают какие-то вопросы. Мы уже познакомились, стараемся общаться, но ничто так сильно не сближает, как тренировочное занятие. Ты находишь связь с партнёром, где-то можешь подшутить, подбодрить. Именно такие «нитки» и связывают хоккеистов в единый коллектив. Думаю, что мы сможем победить в Матче звёзд, взять реванш у «Запада».

— Китайские хоккеистки на тренировке держались несколько обособленно, были самыми тихими на льду. Стараетесь их как-то расшевелить, раскрепостить?

— Видимо они пока не адаптировались к России, только первый год в нашей лиге выступают (смеётся). Сейчас мы их быстренько «раскрутим», в Матче звёзд они уже веселыми у нас будут.

— Насколько это принципиально стать победителем Матча звёзд?

— Нас ждёт очень боевая встреча с моментами. А добиться успеха всегда приятно, но для нас главное получить удовольствие от хоккея.

— А лично для вас что интереснее: матч или мастер-шоу?

— Конечно же игра важнее, тут даже думать не о чем. Мастер-шоу — это больше импровизация, хороший настрой, момент, когда можно пошутить. А вот серьёзно собраться и добиться победы — это надо уметь. Повторюсь, мы постараемся выложиться на полную и переиграть «Запад».

— Встреча на Красной площади против сборной артистов — это не лишний ли пункт в программе, понимая, что уже 14 и 15 числа пройдут игры регулярного чемпионата ЖХЛ?

— Знаете, тут есть вопрос только по погодным условиям, главное никому не заболеть из девчонок. Нам ведь предстоит тяжелый выезд, так как после Дмитрова нас ждёт долгий перелёт в Китай. Надеюсь, что нам эта встреча не навредит. Хотелось бы показать свой уровень, продемонстрировать достойный хоккей. Главное, чтобы никто из девчонок травму не получил, так как времени на восстановление у нас просто нет.