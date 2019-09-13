https://static.news.ru/photo/9f18143e-d639-11e9-9e0f-fa163e074e61_660.jpg Иван Проворов Фото: nhl.com

22-летний российский защитник Иван Проворов согласился с условиями нового контракта, предложенного ему клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз». Соглашение рассчитано на шесть лет, ежегодно хоккеист будет зарабатывать $6,75 млн.

Проворов, выбранный «Флайерз» на драфте 2015 года под общим седьмым номером и отыгравший за «Филадельфию» три сезона, по истечении прежнего контракта стал ограниченно свободным агентом. За это время россиянин провёл 246 матчей регулярного чемпионата, в которых набрал 97 очков (30 заброшенных шайб и 67 результативных передач), а также шесть игр плей-офф с тремя «ассистами».

В минувшем сезоне Иван провёл все 82 матча регулярного сезона, набрав 26 очков (семь шайб и 19 передач). Кроме того, в каждом из трёх своих сезонов в НХЛ российский защитник становился лучшим в команде по показателю проведённого на льду времени.

Помимо зарплаты в $40,5 млн за шесть лет «лётчики» выплатили Проворову так называемый подписной бонус в размере $12 млн, что делает его самым высокооплачиваемым защитником команды. Также Иван вышел на первое место по доходам российских игроков обороны в лучшей лиге мира: до него ни одному из наших защитников не платили в год более $6 млн.

Голкипер клуба «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский спел в караоке хит группы «Сектор Газа», ранее писал News.ru.