Прощание с хоккеистом Файзутдиновым пройдет в Челябинске 18 марта

https://static.news.ru/photo/bc2534ee-86e6-11eb-ae26-96000091f725_660.jpg Тимур Файзутдинов Фото: Молодежная Хоккейная Лига/vk.com

Прощание с защитником клуба МХЛ «Динамо» (Санкт-Петербург) Тимуром Файзутдиновым пройдёт 18 марта в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта области.

В сообщении говорится, что церемония прощания с воспитанником челябинского хоккея состоится 18 марта на ледовой арене «Трактор» имени Валерия Белоусова. Она начнётся в 12:00 по местному времени (10:00 по Москве).

19-летний Тимур Файзутдинов умер во вторник, 16 марта. Он попал в больницу после гостевого матча «Динамо» в серии первого раунда плей-офф МХЛ против «Локо» из Ярославля. Во время встречи шайба попала в голову хоккеиста. Игрок был госпитализирован в местную больницу и несколько дней находился в критическом состоянии.

Файзутдинов был воспитанником школы челябинского «Трактора».

Сотрудники Следственного комитета РФ начали проводить доследственную проверку по факту смерти 19-летнего хоккеиста молодёжной команды «Динамо» из Санкт-Петербурга Тимура Файзутдинова. Об этом писал NEWS.ru.