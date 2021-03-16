Прощание с хоккеистом Файзутдиновым пройдет в Челябинске 18 марта

Прощание с защитником клуба МХЛ «Динамо» (Санкт-Петербург) Тимуром Файзутдиновым пройдёт 18 марта в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта области.
В сообщении говорится, что церемония прощания с воспитанником челябинского хоккея
19-летний Тимур Файзутдинов умер во вторник, 16 марта. Он попал в больницу после гостевого матча «Динамо» в серии первого раунда плей-офф МХЛ против «Локо» из Ярославля. Во время встречи шайба попала в голову хоккеиста. Игрок был госпитализирован в местную больницу и несколько дней находился в критическом состоянии.
Файзутдинов был воспитанником школы челябинского «Трактора».
Сотрудники Следственного комитета РФ начали проводить доследственную проверку по факту смерти 19-летнего хоккеиста молодёжной команды «Динамо» из Санкт-Петербурга Тимура Файзутдинова. Об этом писал NEWS.ru.