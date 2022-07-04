Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», кратко ответил на вопрос о задержанном коллеге по сборной России Иване Федотове. 37-летний спортсмен не увидел смысла разговаривать о ситуации с призванным в армию коллегой.
На вопрос журналиста «про Федотова поговорить не хочешь?» Овечкин ответил:
Нет, а зачем? — сообщает Telegram-канал Ивана Карпова.
Ранее в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал призыв вратаря хоккейной сборной России Ивана Федотова в армию. Он назвал неуместными эмоциональные комментарии на эту тему.
25-летнего хоккеиста задержали 1 июля в Санкт-Петербурге по инициативе военной прокуратуры. В ведомстве считают спортсмена уклонистом от армии. В понедельник появилось фото Федотова в воинской учебной части в Северодвинске Архангельской области.