«Про Федотова поговорить не хочешь?»: Овечкин ответил на вопрос о вратаре Хоккеист Овечкин не захотел отвечать на вопрос о задержании Федотова

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Александр Овечкин

Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», кратко ответил на вопрос о задержанном коллеге по сборной России Иване Федотове. 37-летний спортсмен не увидел смысла разговаривать о ситуации с призванным в армию коллегой.

На вопрос журналиста «про Федотова поговорить не хочешь?» Овечкин ответил:

Нет, а зачем? — сообщает Telegram-канал Ивана Карпова.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал призыв вратаря хоккейной сборной России Ивана Федотова в армию. Он назвал неуместными эмоциональные комментарии на эту тему.

25-летнего хоккеиста задержали 1 июля в Санкт-Петербурге по инициативе военной прокуратуры. В ведомстве считают спортсмена уклонистом от армии. В понедельник появилось фото Федотова в воинской учебной части в Северодвинске Архангельской области.