«Приятно такие матчи выигрывать»: как «Авангарда» одолел «Динамо»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) омский «Авангард» одержал домашнюю победу над столичным «Динамо» (2:1). По окончании встречи 31-летний вице-капитан и нападающий омичей Андрей Стась и 25-летний голкипер москвичей Иван Бочаров дали эксклюзивные интервью NEWS.ru.

Стась: не могу комментировать моменты, имеющие отношение к политике

— «Авангард» выиграл уже второй матч в новом сезоне. Победа над «Динамо» отличается от выигрыша у новосибирской «Сибири» с минимальным счётом, когда единственную шайбу вашей команде удалось забросить лишь в середине третьего периода?

— Можно сказать, что эти игры чем-то похожи — обе закончились с перевесом в одну шайбу, напряжённые матчи были. И, кстати, решающие шайбы в обеих встречах в большинстве забили. А в меньшинстве выстояли, и наш вратарь Эмиль Гарипов здорово «подтащил». Да вся команда хорошо работала на результат как единое целое. Приятно такие матчи выигрывать.

ХК «Авангард» Омск/vk.com

— Кстати, о Гарипове. В прошлом сезоне у «Авангарда» первым номером считался Игорь Бобков, но теперь в обеих встречах стартовавшего чемпионата место в воротах тренеры доверяют Эмилю. С ним есть ощущение такого же крепкого тыла, какое было с Бобковым?

— Ощущение надёжности есть и с Эмилем в воротах, и с Игорем. Я считаю, что у «Авангарда» есть два абсолютно равных вратаря, которые нам помогут.

— Обе шайбы в ворота «Динамо» были заброшены фактически в большинстве, хотя в первом случае формально нападающий «бело-голубых» Дмитрий Кагарлицкий уже выскочил на лёд из штраф-бокса, но не успел помочь своей команде отбиться. Судя по всему, «Авангард» неплохо поработал летом над реализацией численного преимущества?

— Конечно, мы много работали над игрой в большинстве на тренировках. Стараемся максимально эффективно использовать такие ситуации, потому что сейчас хоккей таков, что судьба очень многих матчей решается именно при игре в неравных составах. Так что большое внимание уделяем этим компонентам.

ХК «Авангард» Омск/vk.com

— Тем не менее динамовцы тоже провели хороший матч, много двигались, навязывали борьбу в вашей зоне. Какой момент в поединке вы бы назвали самым тяжёлым для «Авангарда»?

— Вообще вся игра получилась очень напряжённой, но, наверное, тяжелее всего пришлось в тех отрезках, когда пришлось играть в меньшинстве. Ни для кого не секрет, насколько мастеровитые ребята собраны в первой тройке «Динамо», которые здорово действуют при розыгрыше численного преимущества. На мой взгляд, то, что нам удалось выстоять и не пропустить при отличной игре Гарипова, и стало решающим фактором победы «Авангарда».

— Ваша победа могла быть и более убедительной по счёту, если бы арбитры не приняли решение отменить гол Сергея Шумакова, по-футбольному подправившего шайбу в ворота гостей ногой. Как прокомментируете этот момент?

— Не вижу смысла комментировать: этот эпизод — полностью на усмотрение судей. Им виднее.

— К слову, перед нынешним сезоном в правила снова были внесены очередные поправки. Вы как относитесь к этим нововведениям?

— Да-да, к нам, как и в каждый клуб, в межсезонье приходили арбитры с подробными разъяснениями, что изменилось в правилах игры. На самом деле никаких особо кардинальных поправок нет — появились определённые нюансы и уточнения, которые направлены на повышение зрелищности и результативности матчей. То есть изменения должны пойти на пользу атакующим игрокам и командам.

— После двух побед в двух стартовых матчах нового сезона есть чувство полного удовлетворения качеством игры «Авангарда»?

— Мы с самого начала чемпионата решили думать только об одной — предстоящей — игре, поэтому сразу после проведённого матча стараемся о нём забыть. Нужно снова настраивать себя на победу, на то, чтобы показывать на льду тот хоккей, который хочет видеть наш тренерский штаб. Вот и победный поединок с «Динамо» на следующий день разберём на теоретическом занятии, посмотрим моменты на видео — и будем готовиться к следующей игре.

Пресс-служба ХК

— Вас, как игрока национальной сборной Белоруссии, нельзя не спросить о скандале, который случился уже на второй день нового сезона, когда финский «Йокерит» по политическим мотивам не полетел в Минск на игру с местным «Динамо», получив за это техническое поражение. Что вы думаете по этому поводу?

— Не хочу и не могу комментировать моменты, имеющие отношение к политике. А почему всё-таки «Йокерит» не прилетел на игру в Минск, честно говоря, не владею информацией и не могу сказать, что там произошло.

Бочаров: омичи здорово играют в большинстве — этот фактор стал ключевым

— Чем запомнилась первая для «Динамо» официальная игра сезона, чего не хватило вашей команде для победы?

— Хорошая была игра со стороны обеих команд. Отличие заключалось в том, что «Авангард» проводил уже второй матч в стартовавшем чемпионате КХЛ, а мы — только первый. Стартовые двадцать минут получились для нас несколько сумбурными, а результат матча, как мы увидели, был сделан именно в первом периоде. Но в целом бились, старались, не все свои моменты реализовали. Например, можно было в большинстве забить. И в концовке встречи были неплохие шансы сравнять счёт, но не повезло. Будем готовиться к следующим матчам — это только начало чемпионата.

Пресс-служба ХК

— Обе шайбы в первом периоде «Динамо» пропустило фактически в меньшинстве, поскольку выход Дмитрия Кагарлицкого со скамейки штрафников в случае с первым голом в ваши ворота не успел повлиять на ситуацию на площадке. Выходит, всё решила лучшая реализация «Авангардом» численного преимущества?

— Действительно, «Авангард» здорово играет в большинстве, а мы, к сожалению, в этом компоненте выглядели не лучшим образом. Наверное, это был ключевой фактор, позволивший сопернику победить.

— Тем не менее в первом периоде в одном из эпизодов вы по-настоящему выручили свою команду, когда успели переместиться после диагонального паса на дальнюю штангу и в эффектном шпагате отразить бросок с ходу. Помните этот момент?

— Конечно! У «Авангарда» прошла диагональ, но мне удалось отбить шайбу блином. Но прошло буквально полминуты, и, если не ошибаюсь, в этой же смене соперник всё-таки сумел забить. Так что, к сожалению, предыдущее моё действие не помогло команде выстоять и не пропустить.

— Во втором периоде арбитры не засчитали ещё один гол в ваши ворота, когда форвард «Авангарда» Сергей Шумаков подправил шайбу достаточно высоко поднятой ногой. Как вам виделся этот эпизод из ворот?

— Я сразу увидел, что игрок «Авангарда» ногу поднял, а судьи поехали посмотреть видеоповтор, делал ли он направленное движение ногой в сторону ворот. И раз гол отменили, значит, делал.

ХК «Авангард» Омск/vk.com

— Вы упомянули, что отличие в игре «Авангарда» и «Динамо» состояло в том, что соперник проводил уже второй официальный матч чемпионата КХЛ, а ваша команда — лишь первый. Это ощущалось по разной физической готовности команд или по лучшему игровому тонусу у омичей?

— Да, правильно вы сказали насчёт игрового тонуса, потому что предсезонные матчи — это одно, а официальные — совсем другое. То есть «Авангард» уже успел немножко вкатиться в сезон, а нам для этого понадобилось какое-то время в первом периоде. Затем, начиная со второго, играли на равных, но моменты были у обеих команд. К сожалению, наш гол в первом периоде так и остался единственным.

— Следующий матч у «Динамо» — столичное дерби со «Спартаком». Подходите к этой игре с особым настроем?

— Конечно, хочется уже начать побеждать в этом сезоне. Тем более что предстоит принципиальное дерби. Обидно, что для таких матчей не хватает заполненных болельщиками трибун, а значит, и их эмоций. Но, надеюсь, скоро ситуация исправится, и стадионы во время матчей будут заполняться по полной программе, без всяких ограничений.