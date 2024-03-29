«Придало мне эмоций»: Малкин рассказал о злости на родителей Малкин заявил о злости на родителей из-за их отсутствия на матчах «Питтсбурга»

Фото: Kyle Ross/Icon Sportswire/Global Look Press

Евгений Малкин

Российский хоккеист Евгений Малкин, играющий на позиции нападающего за «Питтсбург Пингвинз», рассказал, что приезд родителей на матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс» придал ему больше мотивации. При этом, по словам спортсмена, он злится, что мать и отец не навестили его в октябре или ноябре прошлого года, передает «Чемпионат».

Родители вчера приехали. Они здесь не были с 2018 или 2019 года, очень давно. Это придало мне эмоций, и это сработало. Злюсь, что они не приехали в октябре или ноябре. Сегодняшний матч показал, что их приезд придал мне больше мотивации, — сказал Малкин после завершения встречи.

Он пояснил, что родители уже «старенькие», поэтому им тяжело часто ездить из России в США, в частности из-за долгих 20-часовых перелетов. По словам Малкина, дома его родные встают в три часа ночи и смотрят каждый матч по интернету. Как подчеркнул хоккеист, он любит проводить время с семьей и надеется, что родители останутся в США на плей-офф.

Ранее Малкин забросил шайбу в свои ворота в матче НХЛ с «Аризоной». Эпизод произошел в третьем периоде матча регулярного чемпионата, при счете 2:3 в пользу соперника «Питтсбурга». Малкин и защитник Крис Летанг организовали автогол в пустые ворота. «Питтсбург» играли в меньшинстве и заменили вратаря на пятого полевого игрока при отложенном штрафе.