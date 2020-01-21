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В очередном поединке регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) встречались команды, занимавшие восьмое и девятое места в таблице Восточной конференции: уфимский «Салават Юлаев» и владивостокский «Адмирал». Очную битву за попадание в плей-офф выиграли уфимцы — 2:0 (0:0, 2:0, 0:0).

Шайбы забросили Дмитрий Кугрышев (29-я минута) и Никита Сошников (37-я). Голкипер хозяев Юха Метсола отразил все 27 бросков соперника и отыграл «на ноль» четвёртый матч в нынешнем сезоне. «Салават Юлаев»...