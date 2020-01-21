Глава «Газпром-медиа» и президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко назначен вице-премьером правительства РФ.
Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Таким образом, Чернышенко на посту вице-премьера по спорту сменил Ольгу Голодец.
Чернышенко возглавил КХЛ в 2014 году, сменив Александра Медведева. Чернышенко Был президентом оргкомитета «Сочи-2014» по подготовке к зимней Олимпиаде.
Как ранее сообщал NEWS.ru, глава КХЛ рассказал о грядущих изменениях в формате проведения Матча звёзд. Континентальная хоккейная лига планирует наказывать спортсменов за отказ от участия в соревнованиях.
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