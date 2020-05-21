Президент IIHF прокомментировал информацию о переносе ЧМ-2023 из РФ

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что Россия примет чемпионат мира в 2023 году, который пройдёт в Санкт-Петербурге.

Факты на сегодняшний день таковы, что Россия примет чемпионат мира 2023 года на своей новой арене, — приводит слова Фазеля ТАСС.

Таким образом, он прокомментировал информацию финского издания Iltalehti, которое утверждает, что Швейцария хочет отобрать у России ЧМ-2023, так как у Санкт-Петербурга отстаёт от графика строительства новой арены.

По словам Фазеля, пока рано что-то говорить о проблемах со строительством арены и надо дождаться чтобы понять, как изменилась ситуация с коронавирусом.

Швейцария должна была принять ЧМ в этом году, но из-за пандемии коронавируса он был отменен. Глава IIHF добавил, что швейцарцы хотят провести ЧМ в 2026 году.

Об отмене чемпионата, который должен был пройти с 8 по 24 мая в швейцарских Цюрихе и Лозанне, IIHF объявила 22 марта. Тогда глава организации Рене Фазель заявлял, что отмена турнира может внести коррективы в планы по проведению последующих чемпионатов мира, писалNEWS.ru.