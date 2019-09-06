https://static.news.ru/photo/a197c892-d0aa-11e9-8c53-fa163e074e61_660.jpg Игорь Есмантович Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент хоккейного клуба ЦСКА Игорь Есмантович положительно высказался о введении аренды в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

На заседании шли жаркие споры по поводу аренды игроков. Мнения участников разделились примерно поровну. Позиция нашего клуба — категорически «за». И ФХР, и КХЛ борются с отъездом игроков за океан, в том числе лучших молодых, — сказал Есмантович после завершения заседания Совета директоров КХЛ.

Президент «красно-синих» объяснил это с позиции молодых игроков, в которых есть перспектива, но выступать в составе основной команды не хватает опыта.

Институт аренды может решить эту проблему. Наш клуб исходит из чисто спортивной составляющей, никакого коммерческого интереса в этом нет, — заключил он.

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко на заседании совета директоров подвёл итоги финансовой составляющей, писал News.ru.