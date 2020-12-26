Представитель Радулова рассказал детали обмана хоккеиста на 1,5 млрд рублей

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Официальный представитель хоккеиста Александра Радулова Роман Худяков рассказал детали обманной схемы, в результате которой его доверитель лишился 1,5 млрд рублей.

На протяжении десяти лет Радулов переводил заработную плату на счета банка «Траснациональный», руководителем которого до отзыва лицензии был некий Сергей Кононов. По словам Худякова, именно он и обманул спортсмена. Радулов познакомился с Кононовым в 2006 году, и будучи представителем банка «Транснациональный» предложил хоккеисту хранить деньги на его счетах. Радулов согласился, при этом они договорились, что Кононов в случае неприятностей у банка, даст знак Радулову, чтобы тот успел забрать деньги.

Саша, поверив в это, все свои сбережения перевёл из государственного банка в этот банк, своему близкому другу и товарищу. За восемь лет перевёл около $20 миллионов. От всех контрактов, договоров, — рассказал Пятому каналу Худяков.

Впоследствии банк был лишён лицензии, но Радулов узнал об этом только за четыре дня от знакомых. Он обратился к Кононову за разъяснениями, тот заверил, что вернёт все деньги в течение трёх лет, а взамен предложил хоккеисту два помещения в центре Москвы стоимостью порядка $25 млн. По словам Худякова, таким образом он просто пытался оттянуть время.

Потом оказалось по официальной выписке, что помещения стоят три миллиона долларов. Кононов вводил Радулова в заблуждение, чтобы за это время Александр не обращался в полицию. Земля принадлежит городу, за аренду не платили сколько-то лет, должны 15 миллионов государству. То есть мало того, что Саше должны, теперь и он сам должен, — заявил Худяков.

В настоящее время Кононов, по его словам, скрывается от Радулова, а хоккеист готовится подать заявление в правоохранительные органы, которые поставят «жирную, большую точку в этом деле».

Как сообщал NEWS.ru, телефонные мошенники, а также онлайн-аферисты в 2020 году получили от россиян в общей сложности около 150 млрд рублей. Среди них 66 млрд рублей были списаны со счетов граждан мошенниками, которые представляются банковскими работниками, а ещё 46,5 млрд рублей выманили у жителей РФ продавцы фиктивных медицинских услуг. Через фишинговые сайты и поддельные интернет-магазины аферисты получили 18,6 млрд рублей.