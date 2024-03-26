Председатель совета директоров СКА обвинил судей КХЛ в предвзятости Медведев обвинил судей в предвзятости после вылета СКА из плей-офф КХЛ

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев обвинил хоккейных судей в предвзятом отношении после вылета команды из КХЛ, сообщили в пресс-службе клуба. По словам Медведева, рефери несправедливы к СКА на протяжении всего сезона.

В плане судейства вчера мы увидели то, что продолжалось весь сезон. Плей-офф, в том числе и пятый матч серии с «Автомобилистом», только подтвердил это. Ну как можно было удалять Никиту Серебрякова, который сыграл четко в шайбу? А момент в концовке с задержкой шайбы? Больше 20 тысяч человек на арене видели, что происходит. Это просто нонсенс, — сказал Медведев.

Накануне СКА проиграл хоккейному клубу «Автомобилист» из Екатеринбурга со счетом 4:5 и завершил выступление на Кубке Гагарина, проиграв серию 1/4 финала в пяти матчах. Голкипер СКА Никита Серебряков был удален в конце второго периода за подножку.

Ранее омский хоккейный клуб «Авангард» объявил о расторжении контракта по соглашению сторон с главным тренером Михаилом Кравцом. Там отметили, что исполняющим обязанности главного тренера стал хоккеист Сергей Звягин.

До этого «Вашингтон» одержал победу над «Калгари» со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде. Российский спортсмен Александр Овечкин оформил дубль. Благодаря победе «Вашингтон» поднялся на восьмое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 75 очками в 67 матчах.