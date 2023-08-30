Практически все хоккеисты уфимского клуба «сидели» на допинге Baza: практически у всех хоккеистов клуба «Толпар» нашли допинг

Практически у всех игроков уфимского хоккейного клуба «Толпар» нашли допинг, сообщает Telegram-канал Baza. Руководство клуба отправило на тесты всю команды после того, как ранее запрещенные вещества обнаружили у семерых ее членов. В итоге, отмечает канал, пробы оказались чистыми лишь у травмированных игроков.

Запрещенные препараты нашли вообще у всех хоккеистов команды, кроме травмированных. И даже у техника с массажистом, — говорится в сообщении.

По данным канала, Российское антидопинговое агентство поймало на допинге семерых хоккеистов «Толпара» ещё весной. После этого руководство клуба начало внутреннее расследование.

Сами спортсмены заявили, что препараты их заставлял принимать тренер по физподготовке. Источники «Базы» подтвердил, что он действительно «пичкал команду непонятно чем», не согласовывая это с врачом клуба. Врач же, как отмечается, знал об этом и писал жалобы.

Также, говорится в сообщении, тренер ежемесячно закупал препараты на 200 тысяч рублей. Но что именно неясно, так как в команде не вели медицинский журнал обращений и выдачи лекарств. За это командного врача оштрафовал Росздравнадзор. Тренером и допингом займутся следователи.

Ранее спортивный арбитражный суд отменил оправдательные приговоры Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА и дисквалифицировал бобслеиста Юрия Селихова и легкоатлета Дениса Огаркова. Спортсмены были наказаны после повторной проверки допинг-проб, которые были вывезены из России в апреле 2019 года.