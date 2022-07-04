Появилось фото задержанного вратаря ЦСКА в воинской части в Северодвинске Появилось задержанного вратаря ЦСКА Федотова в воинской части в Северодвинске

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Иван Федотов

Задержанный вратарь хоккейного ЦСКА и сборной России Иван Федотов оказался в Северодвинске (Архангельская область). Фото 25-летнего хоккеиста в воинской учебной части опубликовал Telegram-канал «Спорт-Экспресса».

Отмечается, что в учебке голкипер пробудет до сентября, после чего будет решать, куда он пойдет служить.

По информации, Фонтанки, спортсмену присвоено звание рядовой.

Федотова задержали 1 июля в Санкт-Петербурге по инициативе военной прокуратуры. В ведомстве считают, что есть достаточные основания, чтобы считать спортсмена уклонистом от армии.

25-летний Федотов весной выиграл в составе ЦСКА Кубок Гагарина, после чего подписал контракт с клубом «Филадельфия Флайерз».