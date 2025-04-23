Появилась информация о допуске сборной РФ по хоккею на Олимпиаду Агент Митьков заявил, что сборную России по хоккею допустят на Олимпиаду-2026

Фото: Ludvig Thunman/Global Look Press

Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение о допуске мужской сборной России на Олимпиаду, написал спортивный агент Андрей Митьков в своем Telegram-канале. По его словам, спортсмены выступят в 2026 году в Италии.

Разговор у меня шел о мужской команде, но алгоритм — по прецеденту — должен затронуть и женскую, — указал спортивный агент.

На данный момент информация официально не подтверждается. Однако, как уверяет Митьков, команда выступит под российским флагом. По его сведениям, участие будет сопровождаться всеми национальными атрибутами.

До этого выступающий за хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» россиянин Александр Овечкин признался, что хотел бы сыграть за сборную России на зимней Олимпиаде. Он подчеркнул, что был бы горд, если бы ему представилась такая возможность, однако такие вопросы решает Международный олимпийский комитет.

Ранее сын президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, глава Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган выступил за участие России в Олимпийских играх. Он заявил, что российские спортсмены должны быть на соревнованиях с флагом страны, так как они не имеют никакого отношения к политическим причинам, по которым их отстраняют от участия.