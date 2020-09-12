После поражения «Авангарда» на «Востоке» КХЛ в лидеры вышли три клуба

https://static.news.ru/photo/974f9822-f5d1-11ea-a833-fa163e074e61_660.jpg Фото: hawk.ru

Омский «Авангард» после серии из четырёх побед потерпел первое поражение в нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), уступив в гостях уфимскому «Салавату Юлаеву» — 2:3 (1:2, 0:1, 1:0).

Счёт уже на 23-й секунде встречи открыл защитник юлаевцев Евгений Бирюков. А дубль финского форварда Тему Хартикайнена (голы на 11-й и 23-й минутах) обеспечил уфимцам победу.

У «ястребов» отличились Александр Хохлачёв (16-я минута) и Сергей Шумаков (53-я).

Магнитогорский «Металлург» на своём льду переиграл нижегородское «Торпедо» — 3:1 (1:0, 2:1, 0:0).

В составе «Магнитки» шайбы забросили Николай Прохоркин (4-я минута), реализовавший буллит Максим Карпов (25-я) и Андрей Нестрашил (33-я).

«Автозаводцы» сумели ответить единственным голом Кирилла Уракова (35-я минута).

После этих матчей в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ образовалось троевластие: по восемь очков после пяти проведённых игр набрали «Авангард», «Металлург» и «Салават Юлаев».

Единоличным лидером чемпионата накануне стал московский ЦСКА, уверенно победивший «Амур» в Хабаровске, ранее писал NEWS.ru.