«Пора сделать шаг дальше»: Бардаков объявил об уходе из СКА Бардаков объявил об уходе из СКА после вылета из розыгрыша Кубка Гагарина

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Нападающий клуба КХЛ Захар Бардаков решил покинуть команду после того, как она выбыла из розыгрыша Кубка Гагарина. Мужчина написал в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что ему пора двигаться дальше.

Пора сделать шаг дальше. Питер, спасибо за четыре года, вы космос. Благодарен каждому, кто приходил и поддерживал. Еще обязательно увидимся, — отметил он.

24-летний Бардаков выступал за СКА с 2021 года. Он был задрафтован клубом НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз».

Ранее российский хоккеист Александр Овечкин получил в подарок часы Rolex от Евгения Малкина и Сидни Кросби из команды «Питтсбург» в связи с установлением нового снайперского рекорда НХЛ. Малкин и Кросби поздравили Овечкина и вручили ему презент, после чего состоялась общая фотосессия хоккеистов.

До этого выступающий за хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» россиянин Овечкин признался, что хотел бы сыграть за сборную России на зимней Олимпиаде. Он подчеркнул, что для него это было бы гордостью, однако такие вопросы решает Международный олимпийский комитет. При этом Овечкин признал, что от самих хоккеистов в этом вопросе ничего не зависит.

Тем временем вице-комиссионер Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли ушел от ответа на вопрос о матче между лучшими игроками НХЛ и КХЛ. Он подчеркнул, что нужно обладать гораздо большей информацией о данной идее, чтобы отвечать на подобные вопросы.